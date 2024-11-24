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ЗМІ: В Йорданії поблизу посольства Ізраїлю сталася стрілянина, поранено трьох поліцейських

Поліцейські ліквідували нападника.

ЗМІ: В Йорданії поблизу посольства Ізраїлю сталася стрілянина, поранено трьох поліцейських
в Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну станцію з людьми
Фото: EPA/UPG

У Йорданії біля посольства Ізраїлю в Йорданії дістали поранення троє поліцейських, нападника ліквідували.

Про це пише Reuters.

Відомо, що біля посольства Ізраїлю в Йорданії нападник обстріляв поліцейський патруль, який працював у районі Рабіа в столиці Аммані. Поліцейські ліквідували нападника.

Поліція оточила район перестрілки і закликала місцевих жителів не залишати свої будинки. Трьом постраждалим надають медичну допомогу.

Зазначається, що у районі поблизу посольства найчастіше проходять антиізраїльські акції протесту.

  • У жовтні на півночі Ізраїлю вантажівка протаранила автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали щонайменше 24 людини. Правоохоронці розглядають версію теракту.
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