ЗМІ: В Йорданії поблизу посольства Ізраїлю сталася стрілянина, поранено трьох поліцейських

У Йорданії біля посольства Ізраїлю в Йорданії дістали поранення троє поліцейських, нападника ліквідували.
Про це пише Reuters.
Відомо, що біля посольства Ізраїлю в Йорданії нападник обстріляв поліцейський патруль, який працював у районі Рабіа в столиці Аммані. Поліцейські ліквідували нападника.
Поліція оточила район перестрілки і закликала місцевих жителів не залишати свої будинки. Трьом постраждалим надають медичну допомогу.
Зазначається, що у районі поблизу посольства найчастіше проходять антиізраїльські акції протесту.
- У жовтні на півночі Ізраїлю вантажівка протаранила автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали щонайменше 24 людини. Правоохоронці розглядають версію теракту.