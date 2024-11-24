ЗМІ: В Йорданії поблизу посольства Ізраїлю сталася стрілянина, поранено трьох поліцейських

в Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну станцію з людьми

У Йорданії біля посольства Ізраїлю в Йорданії дістали поранення троє поліцейських, нападника ліквідували.

Про це пише Reuters.

Відомо, що біля посольства Ізраїлю в Йорданії нападник обстріляв поліцейський патруль, який працював у районі Рабіа в столиці Аммані. Поліцейські ліквідували нападника.

Поліція оточила район перестрілки і закликала місцевих жителів не залишати свої будинки. Трьом постраждалим надають медичну допомогу.

Зазначається, що у районі поблизу посольства найчастіше проходять антиізраїльські акції протесту.