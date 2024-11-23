Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ

Головний союзник обраного президента США Дональда Трампа сенатор Майк Раундз засудив ідею мирних переговорів між Україною і Росією, пише Politico.

Виступаючи на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі (Канада), Раундз заявив, що Кремлю не можна довіряти і що він розцінить будь-які мирні пропозиції як ознаку слабкості Заходу.

«Хоч би як мені хотілося вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми обманюємо себе. Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви вважаєте, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає», - сказав сенатор.

Раундз додав, що ця його позиція не є позицією нової адміністрації Трампа.

Сенатор також сказав, що відчуває себе розчарованим, що «ми не змогли надати їм (Україні – Ред.) все необхідне обладнання і всі необхідні їм системи озброєння, щоб відповісти на абсолютну тиранію, яка походить від Росії».