Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ

Головний союзник обраного президента США Дональда Трампа сенатор Майк Раундз засудив ідею мирних переговорів між Україною і Росією, пише Politico.
Виступаючи на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі (Канада), Раундз заявив, що Кремлю не можна довіряти і що він розцінить будь-які мирні пропозиції як ознаку слабкості Заходу.
«Хоч би як мені хотілося вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми обманюємо себе. Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви вважаєте, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає», - сказав сенатор.
Раундз додав, що ця його позиція не є позицією нової адміністрації Трампа.
Сенатор також сказав, що відчуває себе розчарованим, що «ми не змогли надати їм (Україні – Ред.) все необхідне обладнання і всі необхідні їм системи озброєння, щоб відповісти на абсолютну тиранію, яка походить від Росії».
- За інформацією агенції Reuters, Дональд Трамп створить у своїй адміністрації посаду спеціального посланця щодо врегулювання російсько-української війни і призначить ним Річарда Гренелла, який виступає проти вступу України в НАТО.
- Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з Трампом. The Washington Post писав про те, що сторони мали обговорити стратегію щодо переговорів для завершення війни в Україні.
- Раніше цього місяця видання Wall Street Journal писало, що близькі до Трампа радники мають чотири версії заморожування війни в Україні. Трамп, який обіцяв покласти кінець війні, має обирати між цими пропозиціями, кожна з яких є різким відходом від політики Джо Байдена озброювати українців "стільки, скільки буде потрібно".