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Чехія із наступного року не імпортуватиме російські нафтопродукти

Термін дії винятку із санкцій ЄС закінчується 5 грудня.

Чехія із наступного року не імпортуватиме російські нафтопродукти
Фото: ukrinform.ua

Чехія не планує продовжувати користуватися винятком із санкцій ЄС, який дозволяє їй імпортувати дизельне паливо та інші продукти, виготовлені з російської нафти.

Як пише Reuters, про це заявило міністерство промисловості та торгівлі Чехії.

Ще у 2022 році Європейський Союз заборонив імпорт більшості нафти з Росії. Але Чехія, Словаччина та Угорщина використовують виняток із санкцій через брак інших поставок.

Виняток дозволяє чехам імпортувати російські нафтопродукти, які в основному надходять від Slovnaft, словацького підрозділу угорської нафтогазової групи MOL.

Термін дії дозволу закінчується 5 грудня, і чехи не планують просити про продовження.

"У контексті поточної ситуації та кроків, які Чехія вживає для забезпечення незалежності від імпорту нафти з Росії, Чеська Республіка не бачить причин для продовження виключення", – заявили у міністерстві.

Чеська Республіка модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти цим шляхом і повністю відмовитися від російської сирої нафти до другої половини 2025 року.

Slovnaft також збільшує частку неросійської нафти. Зокрема, у 2023 році компанія переробила 0,82 млн тонн таких нафтопродуктів, що становить 15% від загального обсягу.

Водночас Словаччина не планує припиняти постачання нафти із РФ. 

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