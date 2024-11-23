Чехія із наступного року не імпортуватиме російські нафтопродукти

Чехія не планує продовжувати користуватися винятком із санкцій ЄС, який дозволяє їй імпортувати дизельне паливо та інші продукти, виготовлені з російської нафти.
Як пише Reuters, про це заявило міністерство промисловості та торгівлі Чехії.
Ще у 2022 році Європейський Союз заборонив імпорт більшості нафти з Росії. Але Чехія, Словаччина та Угорщина використовують виняток із санкцій через брак інших поставок.
Виняток дозволяє чехам імпортувати російські нафтопродукти, які в основному надходять від Slovnaft, словацького підрозділу угорської нафтогазової групи MOL.
Термін дії дозволу закінчується 5 грудня, і чехи не планують просити про продовження.
"У контексті поточної ситуації та кроків, які Чехія вживає для забезпечення незалежності від імпорту нафти з Росії, Чеська Республіка не бачить причин для продовження виключення", – заявили у міністерстві.
Чеська Республіка модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти цим шляхом і повністю відмовитися від російської сирої нафти до другої половини 2025 року.
Slovnaft також збільшує частку неросійської нафти. Зокрема, у 2023 році компанія переробила 0,82 млн тонн таких нафтопродуктів, що становить 15% від загального обсягу.
Водночас Словаччина не планує припиняти постачання нафти із РФ.
- У Politico нещодавно писали про те, що Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ – в понад п’ять разів більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала на допомогу Україні.
- Але про те, що Чехія хоче позбутися залежності від російської нафти, говорив прем'єр-міністр Петер Фіала ще у 2022 році. Наступного року він пообіцяв вирішити це питання найближчим часом.
- Ембарго на російську нафту було включене до шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, який набув чинності на початку червня 2022 року.