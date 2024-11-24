Трамп збирається стати "головним переговорником" щодо кризи на Близькому Сході, — Axios

Ймовірно, Трамп матиме набагато більше важелів та впливу на Нетаньягу.

Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.

Сім'ї заручників і налаштовані на мирну угоду ізраїльські чиновники покладають надії на новообраного президента Дональда Трампа, як головного "переговорника" щодо кризи у Смузі Гази.

Про це пише Axios.

Як пише видання, сім'ї заручників та ізраїльські чиновники, які налаштовані на перемир'я, мають надію, що Трампу вдасться переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу припинити війну в Газі в обмін на звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

Новий прес-секретар Білого дому Трампа Керолайн Лівітт заявила Axios, що Трамп відновить суворіші санкції проти Ірану, боротиметься з тероризмом і підтримуватиме Ізраїль.

"Президент Трамп виступатиме як головний переговорник Америки і працюватиме над тим, щоб повернути додому невинних мирних жителів, які утримуються як заручники", — сказала вона.

Однак, як пише Axios, менш ніж за два місяці до інавгурації Трампа угоду про звільнення заручників, а також про припинення вогню, навряд чи буде досягнуто. Тож Трамп успадкує кризу і відповідальність за сімох американців, яких утримує ХАМАС, четверо з яких, як вважають, живі.

За словами ізраїльських чиновників, Трамп, який заявив, що хоче якнайшвидшого закінчення війни в Газі, матиме набагато більше важелів та впливу на Нетаньягу, ніж чинний президент США Джо Байден.