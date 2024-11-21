У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
ГоловнаСвіт

Guardian: США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта

У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.

Guardian: США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта
Фото: EPA\UPG

Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву Білого дому.

У заяві представника Ради національної безпеки США ідеться, що США як і раніше "глибоко стурбовані поспіхом прокурора вимагати ордерів на арешт і тривожними помилками процесу, які призвели до цього рішення". 

У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.

США, які не є членом МКС, раніше вітали ордери Міжнародного кримінального суду щодо військових злочинів проти Володимира Путіна та інших російських посадовців за звірства, скоєні в Україні. 

  • Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
  • Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
  • В Офісі Нетаньягу назвали антисемітським рішення МКС про ордери на арешт та звинуватили Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies