Guardian: США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта

Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
Про це пише The Guardian із посиланням на заяву Білого дому.
У заяві представника Ради національної безпеки США ідеться, що США як і раніше "глибоко стурбовані поспіхом прокурора вимагати ордерів на арешт і тривожними помилками процесу, які призвели до цього рішення".
У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
США, які не є членом МКС, раніше вітали ордери Міжнародного кримінального суду щодо військових злочинів проти Володимира Путіна та інших російських посадовців за звірства, скоєні в Україні.
- Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
- Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
- В Офісі Нетаньягу назвали антисемітським рішення МКС про ордери на арешт та звинуватили Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості.