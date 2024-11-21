Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа та його дружини

Велика Британія визнала Дмитра Фірташа корупціонером та запровадила санкції щодо нього та його дружини Лади.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Дмитро Фірташ є або був залучений до відповідальності або участі в серйозній корупції. Зокрема, Фіршташ був причетний до підкупу посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, і до привласнення майна газотранспортної мережі України", – йдеться у повідомленні.

Також Британія застосувала санкції проти дружини Дмитра Фірташа, Лади Фірташ.

Зазначається, що обмеження до неї застосували через те, що вона отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка, а також "пов’язана з особою, яка залучена або була причетна до серйозної корупції, а саме її чоловіком Дмитром Фірташем".

Санкції передбачають заморожування активів та заборона на поїздки.