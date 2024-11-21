Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа та його дружини

Велика Британія визнала Дмитра Фірташа корупціонером та запровадила санкції щодо нього та його дружини Лади.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
"Дмитро Фірташ є або був залучений до відповідальності або участі в серйозній корупції. Зокрема, Фіршташ був причетний до підкупу посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, і до привласнення майна газотранспортної мережі України", – йдеться у повідомленні.
Також Британія застосувала санкції проти дружини Дмитра Фірташа, Лади Фірташ.
Зазначається, що обмеження до неї застосували через те, що вона отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка, а також "пов’язана з особою, яка залучена або була причетна до серйозної корупції, а саме її чоловіком Дмитром Фірташем".
Санкції передбачають заморожування активів та заборона на поїздки.
- До великої війни структури Дмитра Фірташа фактично мали монополію на ринку блакитного палива для населення. Під його контролем перебували як облгази (тобто оператори газорозподільних мереж), так і газзбути (компанії-продавці блакитного палива).
- Ще у 2021 році ДБР порушило справу за фактом можливого заподіяння збитків на 1,488 млрд гривень “внаслідок безоплатної передачі в користування державним майном”. 3 червня Головне слідче управління ДБР провело одночасні обшуки в Міністерстві енергетики, НКРЕКП і 37 операторах газорозподільних систем.
- У травні 2022-го за клопотанням ДБР Печерський суд Києва наклав арешт і передав в управління АРМА арештовані корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільчих систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління Нафтогазу.
- Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру вже самому Дмитру Фірташу, а також двом керівникам ТОВ “РГК”, керівнику ТОВ “Йе Енергія” і п’ятьом очільникам облгазів – у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд гривень.
- Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?"