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Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа та його дружини

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на поїздки.

Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа та його дружини
Дмитро Фірташ
Фото: delo.ua

Велика Британія визнала Дмитра Фірташа корупціонером та запровадила санкції щодо нього та його дружини Лади. 

Про це йдеться на сайті британського уряду. 

"Дмитро Фірташ є або був залучений до відповідальності або участі в серйозній корупції. Зокрема, Фіршташ був причетний до підкупу посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, і до привласнення майна газотранспортної мережі України", – йдеться у повідомленні. 

Також Британія застосувала санкції проти дружини Дмитра Фірташа, Лади Фірташ. 

Зазначається, що обмеження до неї застосували через те, що вона отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка, а також "пов’язана з особою, яка залучена або була причетна до серйозної корупції, а саме її чоловіком Дмитром Фірташем".

Санкції передбачають заморожування активів та заборона на поїздки.

  • До великої війни структури Дмитра Фірташа фактично мали монополію на ринку блакитного палива для населення. Під його контролем перебували як облгази (тобто оператори газорозподільних мереж), так і газзбути (компанії-продавці блакитного палива). 
  • Ще у 2021 році ДБР порушило справу за фактом можливого заподіяння збитків на 1,488 млрд гривень “внаслідок безоплатної передачі в користування державним майном”. 3 червня Головне слідче управління ДБР провело одночасні обшуки в Міністерстві енергетики, НКРЕКП і 37 операторах газорозподільних систем. 
  • У травні 2022-го за клопотанням ДБР Печерський суд Києва наклав арешт і передав в управління АРМА арештовані корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільчих систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління Нафтогазу.
  • Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру вже самому Дмитру Фірташу, а також двом керівникам ТОВ “РГК”, керівнику ТОВ “Йе Енергія” і п’ятьом очільникам облгазів – у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд гривень.
  • Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?"
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