Кембриджський словник назвав слово 2024 року

Цього року Кембриджський словник назвав слово року вдесяте.

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) англійської мови назвали слово 2024 року.

Про це йдеться у блозі Кембриджського словника.

Зазначається, що слово “manifest” цього року було одним із найпопулярніших серед запитів на сайті словника. Його шукали 130 тисяч разів.

Кембриджський словник додав визначення цього поняття до свого переліку слів у травні 2023 року.

"Manifest” (перекладається як “проявляти”) – означає практику використання таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення бажаного, з упевненістю, що це підвищить вірогідність того, що це відбудеться", – вказано у Кембриджському словнику.

Зазначається, що ця практика набула популярності під час пандемії COVID-19, коли у соцмережах з’явилося безліч “інфлюенсерів проявлення”, які давали поради, як досягти фінансового добробуту або кар’єрного успіху.

Цього року Кембриджський словник вдесяте назвав слово року. В 2023 році словом року стало “галюцинувати”.