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Словом року за версією Collins став іменник з кампанії Камали Гарріс

Хоча насправді його додала у повсякденне мовлення британська співачка.

Словом року за версією Collins став іменник з кампанії Камали Гарріс
Слоган "Камала - це brat"
Фото: The Daily Beast

Укладачі популярного словника англійської мови Collins із Глазго визначилися зі "словом 2024 року". Ним став іменник brat, який позначає "впевнену, незалежну, прямолінійну, бунтівну, трохи мінливу особу, яка живе у своє задоволення, найчастіше жінку".

Як пише BBC, слово brat активно використовувала у своїй інтернет-кампанії кандидатка у президенти США Камала Гарріс для того, щоб залучити молоду авдиторію. Проте популярним воно стало раніше, після виходу однойменного альбому британської співачки Charli XCX, яка започаткувала справжню "brat-культуру". 

У Collins відзначають, що більшість найпопулярніших слів цього року прийшли з молодіжного сленгу. Проте є серед них і один політичний термін, пов'язаний з рекордною кількістю виборів, які відбулися саме у 2024-ому. Йдеться про "супербільшість" - носії англійської часто вживали його, розповідаючи про підсумки виборів до парламенту Сполученого Королівства, де лейбористи здобули розгромну перемогу над опонентами.

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