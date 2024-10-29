В американському музеї знайшли невідомий раніше вальс Шопена

У сховищі бібліотеки та музею Моргана в Нью-Йорку виявили невідомий вальс польського композитора Фредерика Шопена, написаний майже 200 років тому, пише The Guardian з посиланням на New York Times та AFP.

Партитуру на картці з рукописним іменем Фредеріка Шопена навесні знайшов куратор музею Робінсон Макклеллан.

“Я подумав: “Що тут відбувається? Що це могло бути? Я не впізнав музику”, ‒ сказав Робінсон Макклеллан.

Спочатку він не був упевнений, що твір справді належить Шопену. Знавець сфотографував партитуру та зіграв її на клавіатурі вдома.

Він порадився з ученим з Пенсільванського університету, який є експертом з польського композитора, і перевірив чорнило та папір.

Також з’ясувалося, що почерк на картці збігається з почерком Шопена, йдеться, зокрема, про стилізований символ басового ключа, а також характерні для композитора каракулі.

“Ми повністю впевнені в нашому висновку”, ‒ сказав Макклеллан.

NYT зазначає, що це відкриття може викликати дебати в галузі класичної музики, де інформація про знайдені шедеври іноді сприймаються скептично та є історія підробок та фальсифікацій.

Невідомі твори Шопена, який помер у 1849 році у віці 39 років, трапляються рідко. Хоча він і є однією з найулюбленіших постатей у музиці ‒ його серце, замариноване у банці зі спиртом, зберігається у варшавській церкві ‒ Шопен був менш плідним, ніж інші композитори, написавши близько 250 творів, більшість для фортепіано соло.

Музей вважає, що знайдений твір Шопен написав між 1830 та 1835 роками, коли йому було близько 20 років.

Мелодія має різкий початок, піаніст Лан Лан описав її як “драматичну темряву, що перетворюється на позитив”.