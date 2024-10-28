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Почесного «Скіфського Оленя» 53-го кінофестиваля «Молодість» отримав іранський кінорежисер Мохаммад Расулоф

Вручення нагороди відбулось на відкритті фестивалю. 

Почесного «Скіфського Оленя» 53-го кінофестиваля «Молодість» отримав іранський кінорежисер Мохаммад Расулоф
Фото: molodist.com

У Києві відкрився 53-й Міжнародний кінофестиваль «Молодість». Під час церемонії відкриття відбулись вручення перших призів фестивалю. Зокрема, президентську нагороду і «Скіфського оленя» за розвиток українського кіно отримав Андрй Різоль, кінопродюсер та голова правління Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – Дивись українське!». Почесного «Скіфського Оленя» за внесок у розвиток світового кіно вручили кінорежисеру, цьогорічному голові журі міжнародного конкурсу Мохаммаду Расулофу.

При отриманні нагороди Мохаммад Расулоф висловив підтримку українському народові та подякував за можливість приєднатися до фестивалю: «Коли я отримав пропозицію взяти участь у цьому фестивалі, це зігріло моє серце. Я радий, що зможу долучитися саме до українського народу, що зможу бути присутнім тут і презентувати інше населення Ірану, яке протистоїть своїй владі і висловлює солідарність Україні. Я сподіваюсь, що кіноіндустрія є також елементом боротьби, особливо в часи війн та має вагомий вплив».

Мохаммад Расулоф отримує нагороду
Фото: Анастасія Мантач
Мохаммад Расулоф отримує нагороду

Цього року конкурсна програма фестивалю складається з чотирьох категорій: TEEN SCREEN (програма для дітей та підлітків віком від 10 до 14 років), Національний конкурс короткого метра (програма українських ігрових, анімаційних та документальних короткометражних робіт), Документальний конкурс (програма міжнародних повнометражних документальних дебютів), Міжнародний конкурс (програма як ігрових, так і документальних повнометражних та короткометражних фільмів). 

До програми фестивалю увійшло 123 фільми з 44 країн світу, які представлені в 11 програмах. Крім того, впродовж усього фестивалю відбудуться індустрійні події

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