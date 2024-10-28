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У Франції сьогодні стартує суд проти Депардьє за обвинуваченнями двох жінок у сексуальному насильстві

Однак адвокати актора попросили відстрочку через його стан здоров'я.

У Франції сьогодні стартує суд проти Депардьє за обвинуваченнями двох жінок у сексуальному насильстві
Жерар Депардьє
Фото: EPA/UPG

Зірка французького кіно Жерар Депардьє мав постати сьогодні перед кримінальним судом за обвинуваченням у сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму 2021 року, пише DW.

75-річного чоловіка, якого звинувачують у застосуванні “насильства, примусу… або погрози” під час імовірних нападів, також очікують подальші скарги та можливий другий судовий процес.

Однак адвокат Депардьє заявив, що той просив про відстрочку від суду через стан здоров'я, адже лікарі заборонили йому бути присутнім на слуханні.

Детальніше про звинувачення на адресу актора

Прокуратура стверджує, що Депардьє вчинив насильство на зйомках фільму “Зелені віконниці” (The Green Shutters). Жертви повідомили, що актор затиснув їх між ніг і обмацував в інтимних місцях поверх одягу.

Одна з позивачок розповіла слідчим, що вперше почула непристойні зауваження від Депардьє на знімальному майданчику. Через годину після цього Депардьє  “жорстоко схопив” її, коли вона йшла звідти. 

Депардьє висунули звинувачення приблизно 20 жінок

Близько 20 жінок уже звинуватили Депардьє у різних сексуальних злочинах, першою подала заяву про кримінальний злочин актриса Шарлотта Арну.

Арну, якій зараз 28 років, подала позов проти Депардьє у серпні 2018 року, стверджуючи, що він зґвалтував її двічі того місяця у своєму паризькому будинку. Актор це заперечує.

Хоча слідчі відхилили скаргу через відсутність доказів у 2019 році, Арну вдалося домогтися її повторного розгляду. У серпні прокурори вимагали, аби актор постав перед судом за цими звинуваченнями.

  • Президент Франції Еммануель Макрон виступив на захист Депардьє, заявивши, що він залишається “видатним актором”, на якого полюють. Також десятки знаменитостей підписалися під статтею на захист актора на сайті французької газети Le Figaro.
  • Як відомо, Депардьє має два громадянства: французьке та російське.
  • Він часто висловлював своє захоплення президентом країни-агресора Володимиром Путіним і виправдовував окупацію Росією українських Криму і Донбасу.
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