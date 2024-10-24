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Прем'єр-міністр Лівану оголосив про плани завербувати 8 тисяч нових солдатів

Бейрут потребуватиме також міжнародної допомоги для відновлення інфраструктури, зруйнованої ударами Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Лівану оголосив про плани завербувати 8 тисяч нових солдатів
Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті та президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Ліван потребуватиме міжнародної підтримки для зміцнення та розширення армії та відновлення зруйнованої інфраструктури країни.

Про це заявив тимчасовий прем’єр-міністр Наджиб Мікаті на Паризькій конференції, скликаній на тлі наступу Ізраїлю на Хезболлу, пише The Times of Israel.

За словами Мікаті, уряд Лівану вирішив набрати більше військ і може розгорнути 8000 солдатів у рамках плану щодо припинення вогню та резолюції Ради Безпеки ООН 2006 року, яка дозволяє розгорнути армію на півдні країни.

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У Франції сьогодні розпочалася конференція для згуртування підтримки Лівану, повідомляє France24. Паризька конференція спрямована на мобілізацію як гуманітарної допомоги, так і підтримки ліванських військових.

Конференцію відкрив президент Еммануель Макрон, який оголосив, що Париж надасть країні пакет допомоги на суму 100 мільйонів євро. Французькі організатори сподіваються, що фінансові зобов’язання учасників щодо надання гуманітарної допомоги покриють 426 мільйонів доларів, які, за словами ООН, потрібно Лівану термінові.

  • Як інформують посадовці, унаслідок наступу Ізраїлю в Лівані загинуло понад 2500 осіб, а понад 1 мільйон були змушені залишити свої будинки.
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