Лукашенко не повірив, що Росія просила КНДР відправити їй війська, але якщо це правда, то це "ескалація"

Лукашенко під час щорічного послання до Національних зборів.

Білоруський самопроголошений "президент" Олександр Лукашенко не вірить, що Росія залучила до війни проти України військових КНДР. У інтерв'ю BBC під час візиту до Росії на саміт БРІКС він назвав "дурнею" повідомлення про те, що Пхеньян відправив свої війська на допомогу окупантам.

Лукашенко намагався виправдати свого давнього друга Володимира Путіна. Він сказав, що, "знаючи Путіна", той "ніколи не намагався б залучити армію чужої країни до російської спеціальної операції", тобто до вторгнення.

При цьому сам Лукашенко з першого дня повномасштабного вторгнення росіян в Україну надавав окупантам свою територію для вторгнення і для атак.

На запитання про те, що він скаже, якщо повідомлення про залучення армії КНДР буде підтверджено, Лукашенко сказав, що це було б "ескалацією".

"Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби на лінії зіткнення були збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі. Навіть якби ми вступили у війну, це був би шлях до ескалації. Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... тому в Україну будуть введені війська НАТО", – сказав він.

Загалом в інтервʼю Лукашенко намагався виправдати те, що територію Білорусі використали для нападу на українців, рішенням Путіна.

Участь КНДР у війні проти України

У вересні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.

За оцінкою Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій.

23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.