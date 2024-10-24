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Туреччина атакувала десятки цілей РПК в Сирії та Іраку у відповідь на вчорашній теракт

На думку Анкари, у нападі винна "Робітнича партія Курдистану". 

Туреччина атакувала десятки цілей РПК в Сирії та Іраку у відповідь на вчорашній теракт
Фото: Офіс президента

Турецький уряд заявив про враження в Сирії та Іраку військових цілей, пов'язаних з курдським воєнізованим угрупованням "Робітнича партія Курдистану", пише BBC. Саме її Туреччина вважає відповідальною за вчорашній теракт поблизу Анкари, що забрав життя п'яти людей і поранив ще 22. Жодне терористичне угруповання за цей напад відповідальності на себе не взяло.

Після нападу міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая сказав, що двоє нападників, чоловік і жінка, були "нейтралізовані", і що винними є, найімовірніше, РПК. Міністерство оборони Туреччини вранці повідомило, що цієї ночі успішно зруйнувало 32 цілі, що належали терористам.

Теракт відбувся вчора вдень біля входу до Турецької аерокосмічної компанії. Четверо жертв – її працівники, а п'ятий – водій таксі, якого терористи вбили перед тим, як захопити його авто для нападу. Серед 22 поранених – семеро спецпризначенців.

Президент Реджеп Таїп Ердоган коментував напад із Росії, куди він поїхав до Володимира Путіна на саміт БРІКС. Ердоган сказав, що це "підла терористична атака".

BBC додало, що турецька влада заборонила медіа поширювати деталі про атаку, а користувачі в різних регіонах країни повідомляли про неможливість використання соцмереж YouTube, Instagram, Facebook та X.

Турецька аерокомісічна компанія – провідна в країні в цій галузі. Вона займається розробкою і виробництвом літальних апаратів, зокрема у військових цілях.

  • "Робітніча партія Курдистану" – підпільне курдське сепаратистське угруповання, що діє переважно на півночі Іраку й південному сході Туреччини. Визнана терористичним угруповання не лише в Туреччині, а й інших країнах, зокрема США. 
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