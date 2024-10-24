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Канада скоротила міграційні квоти на наступні роки

Уряд Джастіна Трюдо змінює ставлення до мігрантів під тиском низьких рейтингів.

Канада скоротила міграційні квоти на наступні роки
Фото: ЕРА/UPG

Канада внесла зміни до планів щодо прийому мігрантів на наступні кілька років: північноамериканська країна має намір суттєво скоротити кількість легалізованих шукачів притулку.

Як пише Reuters, у 2025 році отримати посвідку на постійне проживання зможуть 395 тисяч осіб - в той час як у 2024-ому квота становила 485 тисяч людей. Надалі кількість виданих дозволів буде скорочуватися щороку на декілька десятків тисяч. Натомість трохи зростатиме число тих, кому дозволять перебувати в країні тимчасово. 

Для Канади, яка упродовж років вибудовувала імідж прихильної до мігрантів держави, таке рішення виглядає доволі радикальним. Проте воно має пояснення: згідно з опитуваннями, більшість громадян переконані, що кількість новоприбулих перевищила розумні межі. 

Уряд Джастіна Трюдо здійснює одну з останніх спроб змінити негативну для себе тенденцію: у партії чинного прем'єра неухильно падають рейтинги, а до виборів залишилося менше року.

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