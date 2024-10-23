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Теракт у Туреччині: двох терористів знищили, ще четверо людей загинули від вибуху бомби

Віцепрезидент Джевдет Їлмаз вважає, що напад спрямований на досягнення Туреччини в оборонній промисловості. 

Двох терористів, які 23 жовтня здійснили теракт біля офісу компанії Turkish Aerospace Industries в Анкарі, ліквідували. Загалом від вибуху бомби загинули троє осіб, ще 14 поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про чотирьох жертв.

На місці події працюють спецслужби, пожежники, медики, пише агентство Anadolu. Один потерпілий у важкому стані – його літаком забрали до лікарні.

Міністр юстиції Туреччини заявив, що теракт розслідують один заступник генерального прокурора і вісім прокурорів. 

Віцепрезидент Джевдет Їлмаз вважає, що напад спрямований на досягнення Туреччини в оборонній промисловості. 

  • Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари, пише «Європейська правда».
  • Фірма виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.
  • TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.
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