США "дуже близькі" до надання Україні кредиту в $20 млрд у межах плану G7

За її словами, погодження завершили на 99%.

США "дуже близькі" до фіналізації надання кредиту Україні в $20 млрд за рахунок прибутків від російських заморожених активів, повідомила міністерка фінансів Джанет Єллен. Ці кошти – частка США у схвалених країнами Group of 7 50 мільярдах доларів, нагадує Politico.

Єллен у спілкуванні з журналістами повідомила, що Штати "досягли результатів на 99%, залишилося лише декілька відносно невеликих речей". Посадовиця підтвердила, що кошти збираються передати Києву до кінця 2024-го.

Учора Європарламент схвалив надання Україні кредиту в 35 млрд євро (близько 38 млрд доларів), а до того Велика Британія погодилася надати 3 млрд.

За словами Єллен, американська влада впевнена в тому, що зможе зробити внесок у 20 млрд доларів у межах схвалених 50 млрд, навіть якщо в ЄС не вдасться домовитися щодо продовження санкцій проти Росії.

"Ми маємо високий ступінь впевненості, що гроші будуть там і залишаться заблокованими", — сказала Єллен.

Вона сказала, що заморожування активів є одним із компонентів ширшої програми санкцій, яку, за її словами, було б "немислимо" для будь-якого члена ЄС припинити, поки триває вторгнення Росії в Україну. Як відомо, проти санкцій виступає Угорщина.

"Гарантії вже є", – сказала Єллен. "Ми просили деякого скромного посилення, але відчуваємо, що це надійна позика, яка буде обслуговуватися російськими активами – Росією, а не американськими платниками податків".