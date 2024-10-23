У Фінляндії завершили будівництво частини огорожі на кордоні із РФ

Прикордонна охорона планує збудувати 200 км постійного загородження на східному кордоні до кінця 2026 року.

У фінському Ваалімаа завершили будівництво частини огорожі на східному кордоні із Росією. Огорожа вийшла вищою та щільнішою, ніж тестовий паркан.

Про це пише Ylе.

Загалом планується встановити 12 км паркану на південь та північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Прикордонна охорона не повідомляє точного розташування початку і кінця паркану.

Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця наступного року.

Крім цього, проводять роботу у південно-східній Фінляндії у районах Нуйямаа та Вайніккала в Лаппеенранті. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.

Загалом прикордонна охорона планує збудувати 200 км постійного загородження на східному кордоні до кінця 2026. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені минулого року.

Паркан на східному кордоні буде на півметра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде щільнішою. Висота огорожі становитиме 3,5 м.