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Хав'єр Мілей саботує спільне комюніке лідерів "Великої двадцятки"

Президент Аргентини не хоче долучатися до заяв про права жінок та кліматичні зміни.

Хав'єр Мілей саботує спільне комюніке лідерів "Великої двадцятки"
Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Агенція Bloomberg стверджує, що під час підготовки документів прийдешнього саміту країн G-20 у Ріо-де-Жанейро стався несподіваний демарш з боку аргентинської групи переговорників.

Очільник південноамериканської держави Хав'єр Мілей відмовляється ставити свій підпис під пунктами спільного комюніке, які стосуються прав жінок та проблеми глобального потепління. 

Мілей, відомий своєю дещо ексцентричною політикою, не хоче, щоб документ, що має бути оприлюднений від імені усіх двадцяти держав, містив положення, які, на його думку, відображають фемінізм. Він вважає цей рух "антиконституційним та таким, що порушує гендерну рівність". 

Також президент не вірить у те, що кліматичні зміни є результатом діяльності людей, і вважає це питання непріоритетним для країн, які розвиваються. 

Позиція Аргентини неабияк дратує бразильського лідера Лулу да Сілву, який виступає в ролі господаря саміту. У президентів двох сусідніх держав тривалий час досить натягнуті відносини. 

У "Великій двадцятці" розглядають варіант, що підсумкове комюніке саміту, який відбудеться 18-19 листопада, буде містити підписи лише 19 країн. 

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