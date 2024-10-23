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Ізраїль підтвердив ліквідацію наступника лідера "Хезболли"

Сафієддін був родичем Хассана Насралли та очолював напрям військових операцій.

Ізраїль підтвердив ліквідацію наступника лідера "Хезболли"
Хашем Сафієддін
Фото: EPA/UPG

Представники армії оборони Ізраїлю офіційно підтвердили ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав стати наступним очільником терористичної організації "Хезболла".

Як пише Reuters, Сафієддін загинув під час авіаційного удару ізраїльських сил по столиці Лівану Бейруту ще 4 жовтня, проте лише зараз у ЦАХАЛ отримали остаточні докази успішності операції.

Сафієддін був родичем багаторічного лідера "Хезболли" Хассана Насралли, який був ліквідований Ізраїлем 27 вересня. В організації він очолював Раду джихаду - орган, відповідальний за організацію військової діяльності терористів. Останні роки Сафієддін активно брав участь у публічних заходах "Хезболли", які Насралла не міг відвідувати через побоювання щодо безпеки.

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