Австрійський президент доручив сформувати уряд правоцентристам, а не ультраправим

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив канцлеру Карлу Нехаммеру, голові консервативної Народної партії (OVP), сформувати керівну коаліцію.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначимо, на загальних виборах у вересні перемогла ультраправа “Партія свободи”.
Ван дер Беллен повідомив, що він просив Нехаммера, партія якого посіла друге місце, провести коаліційні переговори з соціал-демократами, які стали третіми, оскільки жодна партія не захотіла керувати країною разом з лідером Партії свободи “Гербертом Кіклем”.
- "Партія свободи" була заснована в 1950-х колишнім офіцером СС і слугувала, зокрема, політичним прикриттям для колишніх нацистів. Зараз вона виступає за закриття кордонів для мігрантів та виселення тих, кого вважає іноземцями, а також проти військової допомоги ЄС Україні.
- Лідер ультраправих Ґерберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.