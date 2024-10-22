Австрійський президент доручив сформувати уряд правоцентристам, а не ультраправим

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив канцлеру Карлу Нехаммеру, голові консервативної Народної партії (OVP), сформувати керівну коаліцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, на загальних виборах у вересні перемогла ультраправа “Партія свободи”.

Ван дер Беллен повідомив, що він просив Нехаммера, партія якого посіла друге місце, провести коаліційні переговори з соціал-демократами, які стали третіми, оскільки жодна партія не захотіла керувати країною разом з лідером Партії свободи “Гербертом Кіклем”.