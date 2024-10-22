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Австрійський президент доручив сформувати уряд правоцентристам, а не ультраправим

Жодна партія не захотіла керувати країною разом з лідером Партії свободи “Гербертом Кіклем”.

Австрійський президент доручив сформувати уряд правоцентристам, а не ультраправим
Президент Австрії Александер ван дер Беллен
Фото: EPA/UPG

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив канцлеру Карлу Нехаммеру, голові консервативної Народної партії (OVP), сформувати керівну коаліцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, на загальних виборах у вересні перемогла ультраправа “Партія свободи”.

Ван дер Беллен повідомив, що він просив Нехаммера, партія якого посіла друге місце, провести коаліційні переговори з соціал-демократами, які стали третіми, оскільки жодна партія не захотіла керувати країною разом з лідером Партії свободи “Гербертом Кіклем”.

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  • "Партія свободи" була заснована в 1950-х колишнім офіцером СС і слугувала, зокрема, політичним прикриттям для колишніх нацистів. Зараз вона виступає за закриття кордонів для мігрантів та виселення тих, кого вважає іноземцями, а також проти військової допомоги ЄС Україні.
  • Лідер ультраправих Ґерберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 
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