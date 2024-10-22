Новим президентом В'єтнаму став армійський генерал

Критики вважають, що призначення Куонга посилить репресії у В'єтнамі.

Парламент В'єтнаму обрав чергового нового президента. Ним став Луонг Куонг, військовий генерал. Він став четвертим главою держави за 18 місяців.

Про це пише АР.

67-річний Куонг був обраний Національними зборами замість То Лама, який залишався президентом навіть після того, як його офіційно призначили генеральним секретарем правлячої Комуністичної партії в серпні.

Роль генерального секретаря є найвпливовішою посадою у В'єтнамі, тоді як посада президента є переважно церемоніальною та передбачає зустрічі з іноземними високопоставленими особами.

У своїй промові Куонг пообіцяв проводити зовнішню політику, спрямовану на незалежність і мир, а також просувати В’єтнам "як друга, надійного партнера, активного та відповідального члена міжнародного співтовариства".

Куонг понад чотири десятиліття служив у в’єтнамській армії. Він є членом Політбюро з 2021 року.

Його призначення відбулося після місяців нестабільності у політиці В'єтнаму та смерті колишнього генерального секретаря партії Нгуєна Фу Чонга, який керував країною із 2011 року.

У виданні зазначають, що призначення Лонга Куонга є навмисною спробою відновити баланс між військовими та силовими фракціями В’єтнаму, особливо перед партійним з’їздом 2026 року.

Тим часом критики вважають, що призначення Куонга посилить репресії у В'єтнамі.

Перед Куонгом та То Ламом двоє попередників пішли у відставку після того, як взяли на себе відповідальність за “порушення”, ймовірно виявлені міністерством, яким керував Лам.

У червні до В'єтнаму їздив Путін та "дякував" комуністичним лідерам за “зважену” позицію щодо війни проти України.