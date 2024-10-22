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Ізраїль заявив про удар по ключовій військово-морській базі “Хезболли” в Бейруті

За словами військових, терористи використовували "Хезболлу" для зберігання швидкісних човнів, проведення випробувань і навчання своїх військово-морських сил.

Ізраїль заявив про удар по ключовій військово-морській базі “Хезболли” в Бейруті
Фото: IDF

Цієї ночі ночі Армія оборони Ізраїлю завдала удару по ключовій військово-морській базі “Хезболли” в Бейруті, повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, терористи використовували "Хезболлу" для зберігання швидкісних човнів, проведення випробувань і навчання своїх військово-морських сил.

Окрім того,  удари ЦАХАЛу у в Бейруті вночі вразили склади зброї, командні центри та іншу інфраструктуру, деякі з яких були під землею.

Перед ударами по Бейруту ЦАХАЛ попередив цивільних осіб про необхідність евакуації.

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Також військові кажуть, що вони завдали ударів по інших частинах Лівану, зокрема по трьох командних центрах, що належать повітряним силам Хезболли, відомим як підрозділ 127,  що є відповідальним за атаки безпілотників на Ізраїль.

Авіаудари відбуваються в той час, коли наземні сили Ізраїлю продовжують діяти проти терористичної групи на півдні Лівану.

  • Раніше Ізраїль вдарив у Лівані по фінансових установах, пов’язаних з “Хезболлою”. Йдеться про філії фінустанови Al-Qard Al-Hassan у південному передмісті ліванської столиці.
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