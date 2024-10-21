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Ізраїль вдарив у Лівані по фінансових установах, пов’язаних з “Хезболлою”

Йдеться про філії фінустанови Al-Qard Al-Hassan у південному передмісті ліванської столиці.

Ізраїль вдарив у Лівані по фінансових установах, пов’язаних з “Хезболлою”
Ізраїль завдав ударів по пов'язаній з "Хезболлою" фінансовій групі в Лівані
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські авіаудари вразили у Бейруті кілька відділень фінансової установи, пов’язаної з “Хезболлою”, пише CNN з посиланням на національне інформаційне агентство Лівану NNA.

Удари вразили філії фінустанови Al-Qard Al-Hassan у південному передмісті ліванської столиці, включаючи відділення біля міжнародного аеропорту міста та у житловому районі.

Раніше в неділю Армія оборони Ізраїлю попередила, що планує здійснити удари по місцях, що належать Асоціації, щоб заблокувати доступ Хезболли до фінансових ресурсів. Відтоді було видано попередження про евакуацію для частини Бейрута, а також кількох інших районів на півдні та сході Лівану.

  • Заснована в 1983 році Al-Qard Al-Hassan є некомерційною фінансовою установою, пов’язаною з “Хезболлою”, яка надає шиїтській громаді безвідсоткові позики на основі принципів ісламського кредитування. Ізраїль стверджує, що "Хезболла" використовує організацію для виплати зарплати своїм оперативникам і підтримки цивільного населення, уникаючи при цьому санкцій.

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Додамо, за даними міністерства охорони здоров'я Лівану, в суботу внаслідок авіаударів ізраїльської авіації в Лівані загинули щонайменше 16 людей і 59 отримали поранення. Більшість смертей були в південному Лівані та Набатії, а також у регіоні Бекаа.

Згідно з підрахунками CNN за інформацією ліванської влади, відколи Ізраїль посилив свої удари по Хезболлі 16 вересня загинули щонайменше 1802 людини та 9330 отримали поранення.

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