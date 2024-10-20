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Громадяни Молдови на референдумі не підтримали вступ до ЄС, - попередні результати

Такі результати після отримання даних із майже 60% виборчих дільниць наводить ЦВК.

Громадяни Молдови на референдумі не підтримали вступ до ЄС, - попередні результати
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Громадяни Молдови на референдумі 20 жовтня проголосували проти вступу своєї країни до Європейського союзу. 

Такі результати після отримання даних із майже 60% виборчих дільниць наводить Центральна виборча комісія Молдови, передає "Радіо Свобода".

Дані станом на 23:00 свідчать про те, що "за" проголосували трохи більш як 44% учасників референдуму, а майже 56% виступили проти.

На референдумі вирішувалося, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС". Чинна президентка і кандидатка на новий термін на посаді Мая Санду активно підтримує цю ідею. За її словами, "голос кожного важливий, незалежно від місця знаходження виборця". Натомість п’ять кандидатів на виборах закликали голосувати проти або бойкотувати референдум. 

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