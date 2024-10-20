Зеленський закликав союзників протидіяти залученню КНДР до війни проти України

Він наголосив, що йдеться про "фактично вступ ще однієї держави у війну".

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів протистояти залученню Росією Північної Корї до війни проти України.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"На жаль, нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про "фактично вступ ще однієї держави у війну проти України".

"У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії. Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - зазначив президент.

Водночас Зеленський подякував лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни. Про постачання зброї з Північної Кореї в Росію. Про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу".

Раніше сіністр закордонних справ Андрій Сибіга також закликав союзників посилити санкції та експортний контроль, щоб не допустити використання західних компонентів для російського та північнокорейського виробництва ракет, які використовуються для ударів по Україні.

За інформацією начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України.

У вересні Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.