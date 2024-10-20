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Від початку року Росія застосувала проти України понад 6130 ударних дронів

Цьогоріч майже кожна ніч, інколи і ранок, і день - загроза "шахедів".

Від початку року Росія застосувала проти України понад 6130 ударних дронів
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Від початку цього року Росія застосувала вже понад 6130 ударних безпілотників проти України.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"В Україні цьогоріч майже кожна ніч, інколи і ранок, і день - загроза "шахедів". Ударних дронів, які Росії дав Іран. І які стали одним із основних знарядь російського терору проти України. І які, на жаль, росіяни та іранці вдосконалюють", - сказав президент.

"Тільки цього тижня, від понеділка до сьогодні, кожна доба – "шахеди". За одну добу 18 жовтня було 129 таких дронів. А загалом від початку цього року Росія застосувала вже більш ніж 6130 "шахедів". Значну частину наші воїни збивають. Багато допомагає РЕБ. Але не в усьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики", - додав Зеленський.

Він наголосив, що українська сторона завжди говорила партнерам, що треба бути більш рішучими у протидії таким злочинним альянсам.

"Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - зазначив Зеленський. 

Як повідомлялося, за минулий тиждень  РФ застосувала проти України понад 20 ракет, 500 ударних дронів і близько 800 КАБів.

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