За тиждень РФ застосувала проти України понад 20 ракет, 500 ударних дронів і близько 800 КАБів

За цей тиждень російська армія застосувала проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Президент наголошує, що Росія щоденно завдає ударів по наших містах і громадах. "Свідомий терор ворога проти наших людей".

"Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", — наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні вранці РФ атакувала енергооб'єкт на Сумщині, уночі завдала авіаудару по Харкову та атакувала "Іскандерами" і "Шахедами" інші області України.