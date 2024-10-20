У російському Дзержинську дрони атакували підсанкційний завод вибухових речовин

У міноборони РФ заявили про начебто знищення 110 безпілотників.

Російські ЗМІ заявили про дронову атаку на підсанкційний ФКП "Завод імені Я.М. Свердлова" у місті Дзержинськ Нижньогородської області, який спеціалізується на виробництві вибухових речовин.

Про це пише "ASTRA".

Місцеві жителі заявляють про вибухи у Нижньому Новгороді та Дзержинську. Також мешканці чули звуки вибухів. На місці вибухів виднівся дим.

Фото: ASTRA

За словами губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, відомо про чотирьох поранених пожежників після атаки на місто.

"За попередньою інформацією, четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства, зазнали легких осколкових поранень – їм надана необхідна медична допомога, усіх відпустили додому", — повідомив Нікітін.

Завод імені Я.М. Свердлова внесений до санкційного списку України та Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". Підприємство є одним із найбільших в Росії виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничодобувної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

У міноборони РФ заявили про начебто знищення 110 безпілотників у неділю над регіонами країни. 11 дронів нібито атакували Орловську область, ще 8 – Курську, ще 4 – Брянську. Також кілька безпілотників збили у Липецькій області.