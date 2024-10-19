The Telegraph: КНДР перекинула в Росію близько півтори тисячі бійців своїх сил спецоперацій

чікується, що в Україну північнокорейців відправлять після акліматизації.

За інформацією розвідки Південної Кореї, до Владивостока (РФ) КНДР перекинула близько 1500 бійців сил спецоперацій. Невдовзі очікують подальше розгортання , пише видання The Telegraph.

Сили спеціальних операцій Північної Кореї не мають передової військової техніки і загалом, як відзначають аналітики, порівняно з іншими ССО у світі їхнє оснащення більш примітивне. Чисельність незвична, порівняно з аналогічними підрозділами інших держав – 200 тисяч. У КНДР ССО використовують здебільшого для перевірки і випробування південнокорейської оборони.

До складу північнокорейський сил спеціальних операцій входять 12 бригад легкої піхоти, три розвідувальні підрозділи для дій у тилу противника, три повітряно-десантні дивізії і три загальні снайперські підрозділи.

Очікується, що в Україну північнокорейців відправлять після акліматизації.

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