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The Telegraph: КНДР перекинула в Росію близько півтори тисячі бійців своїх сил спецоперацій

чікується, що в Україну північнокорейців відправлять після акліматизації.

The Telegraph: КНДР перекинула в Росію близько півтори тисячі бійців своїх сил спецоперацій
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

За інформацією розвідки Південної Кореї, до Владивостока (РФ) КНДР перекинула близько 1500 бійців сил спецоперацій. Невдовзі очікують подальше розгортання , пише видання The Telegraph.

Сили спеціальних операцій Північної Кореї не мають передової військової техніки і загалом, як відзначають аналітики, порівняно з іншими ССО у світі їхнє оснащення більш примітивне. Чисельність незвична, порівняно з аналогічними підрозділами інших держав – 200 тисяч. У КНДР ССО використовують здебільшого для перевірки і випробування південнокорейської оборони.

До складу північнокорейський сил спеціальних операцій входять 12 бригад легкої піхоти, три розвідувальні підрозділи для дій у тилу противника, три повітряно-десантні дивізії і три загальні снайперські підрозділи.

Очікується, що в Україну північнокорейців відправлять після акліматизації.

Північна Корея і її солдати в російській армії: що відомо

  • Видання KyivPost з посиланням на джерела у розвідці повідомило, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару Сил оборони по скупченню ворога поблизу Донецька загинули 20 військовослужбовців, шестеро з яких виявилися північнокорейськими офіцерами. Ще троє представників КНДР зазнали поранень.
  • Минулого тижня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. 
  • Цього тижня Володимир Зеленський підтвердив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
  • За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
  • Центр протидії дезінформації повідомив, що РФ буде змішувати військових КНДР із бурятами для “маскування”.
  • 18 жовтня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, у якому північнокорейські солдати отримують російське спорядження на одному з полігонів РФ.
  • Того ж дня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії.
  • Південнокорейська розвідка після наради підтвердила, що Північна Корея вирішила направити своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил. Йдеться про 12 тисячі військових, серед яких - представники елітних частин.
  • Наразі солдати КНДР дислокуються, крім Владивостока, в Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини РФ. Північнокорейці отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за росіян.
  • Після завершення адаптаційної підготовки північнокорейців відправлять на передову.
  • Тим часом очільник комітету Палати представників Конгресу США з питань розвідки Майк Тернер надіслав президенту Джо Байдену відкритого листа щодо інформації про залучення Росією до війни в Україні військ з Північної Кореї.
  • Франція вважає, що залучення військових КНДР у війну в Україні спровокує серйозну ескалацію.
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