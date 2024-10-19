У лютому цього року представник цієї організації вибив вікно в машині одесита, який знімав блокпост ТЦК та поліції. Крім того, у 2021 році Бейбутян фігурував у скандалі із нападом на журналістів, які висвітлювали справу про ймовірне рейдерство.

В Одесі застрелили бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

За даними поліції Одеської області, небіжчика із вогнепальними пораненнями було виявлено вчора пізно ввечері на узбіччі дороги у передмісті Одеси.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Місцеве видання “Думська” із посиланням на журналістку Ірину Гриб повідомило, що вбитий – бізнесмен Геннадій Бейбутян, а труп знайшли біля автомобіля загиблого на Старолюстдорфській дорозі.

“Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство і можливий конфлікт на дорозі”, – написала журналістка.

За даними “Думської”, тіло знайшли біля автомобіля “Тесла”, який стояв на аварійках із відкритими дверима. На трупі виявили два поранення в області грудної клітини та одне – голови.

Видання зазначає, що Бейбутян очолив громадське формування з охорони громадського порядку “Підрозділ сприяння правоохоронним органам” після кількох скандалів. Згідно з даними Центру публічних розслідувань, у лютому 2024 року представник цього громадського формування вибив вікно в автомобілі одесита, який знімав блокпост на Люстдорфській дорозі. Згодом у ТЦК і поліції заявили, що не мають до цього стосунку, а сторони в приватному порядку з'ясували стосунки.

Як зазначає видання “Фокус” із посиланням на соцмережі, очолюванн Бейбутяном громадське формування з охорони громадського порядку патрулювало місто під час комендантської години та супроводжувало працівників ТЦК.

Крім того, організація фігурувала в корупційному розслідуванні про видачу своїх посвідчень за гроші. Наприкінці вересня цього року, заступника голови ГФ «ПСПО» затримали за допомогу військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації. Слідство вважає, що за гроші він обіцяв оформити посвідчення працівника громадського формування, члени якого мають бронь від мобілізації.

Три роки тому, у вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі щодо незаконного захоплення влади в кооперативі «Лагуна» та нападу на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.