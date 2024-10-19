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Очільник Тернопільської ОВА звернувся до правоохоронців через владу Почаєва, яка оскаржує рішення суду щодо лаври

Начальник Кременецької районної адміністрації отримав доручення посилити контроль за діяльністю влади Почаєва.

Очільник Тернопільської ОВА звернувся до правоохоронців через владу Почаєва, яка оскаржує рішення суду щодо лаври
В'ячеслав Негода
Фото: Макс Требухов

Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадовців громади.

За словами Негоди, Почаївська міська рада і УПЦ (МП) подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

«В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП). За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міськоі ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства», - вважає Негода.

Він також доручив начальнику Кременецької райвійськадміністрації посилити контроль за діяльністю органу місцевого самоврядування Почаївської громади.

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