Викривач корупції у справі Злочевського отримав 13,3 млн гривень

Загалом в межах справи Злочевського на потреби ЗСУ перерахували майже 1 млрд грн.

Викривач корупції у справі Миколи Злочевського отримав 13,3 мільйони гривень винагороди.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

"Саме стільки отримав від держави Євген Шевченко, який виступає викривачем у справі хабаря в 6 млн доларів, яким керівників антикорорганів намагався підкупити ексміністр екології Микола Злочевський", – йдеться у повідомленні.

Фото: Центр протидії корупції Викривач корупції Євген Шевченко

Загалом в межах справи Злочевського на потреби ЗСУ перерахували майже 1 млрд грн.

Це вже друга виплата викривачу корупції у нашій країні. Вперше це зробили на початку жовтня цього року.

Як пише ЦПК, це є світовою практикою, а в Україні цей механізм за законом існує з 2019 року, проте працювати почав лише зараз, адже складні справи потребують досить довгого розгляду у суді.