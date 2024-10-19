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Викривач корупції у справі Злочевського отримав 13,3 млн гривень

Загалом в межах справи Злочевського на потреби ЗСУ перерахували майже 1 млрд грн.

Викривач корупції у справі Злочевського отримав 13,3 млн гривень
Викривач корупції у справі Миколи Злочевського отримав 13,3 мільйони гривень
Фото: Центр протидії корупції

Викривач корупції у справі Миколи Злочевського отримав 13,3 мільйони гривень винагороди.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

"Саме стільки отримав від держави Євген Шевченко, який виступає викривачем у справі хабаря в 6 млн доларів, яким керівників антикорорганів намагався підкупити ексміністр екології Микола Злочевський", – йдеться у повідомленні. 

Викривач корупції Євген Шевченко
Фото: Центр протидії корупції
Викривач корупції Євген Шевченко

Загалом в межах справи Злочевського на потреби ЗСУ перерахували майже 1 млрд грн.

Це вже друга виплата викривачу корупції у нашій країні. Вперше це зробили на початку жовтня цього року. 

Як пише ЦПК, це є світовою практикою, а в Україні цей механізм за законом існує з 2019 року, проте працювати почав лише зараз, адже складні справи потребують досить довгого розгляду у суді. 

  • У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця власника Burisma Holdings Миколу Злочевського. 
  • Арештовані в цій справі 6 млн доларів у квітні 2022 передали ЗСУ. 
  • Як стати викривачем корупції, читайте у матеріалі LB.ua.
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