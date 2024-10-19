Викривач корупції у справі Злочевського отримав 13,3 млн гривень

Викривач корупції у справі Миколи Злочевського отримав 13,3 мільйони гривень винагороди.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
"Саме стільки отримав від держави Євген Шевченко, який виступає викривачем у справі хабаря в 6 млн доларів, яким керівників антикорорганів намагався підкупити ексміністр екології Микола Злочевський", – йдеться у повідомленні.
Загалом в межах справи Злочевського на потреби ЗСУ перерахували майже 1 млрд грн.
Це вже друга виплата викривачу корупції у нашій країні. Вперше це зробили на початку жовтня цього року.
Як пише ЦПК, це є світовою практикою, а в Україні цей механізм за законом існує з 2019 року, проте працювати почав лише зараз, адже складні справи потребують досить довгого розгляду у суді.
- У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця власника Burisma Holdings Миколу Злочевського.
- Арештовані в цій справі 6 млн доларів у квітні 2022 передали ЗСУ.
- Як стати викривачем корупції, читайте у матеріалі LB.ua.