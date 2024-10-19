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У центрі Луганська ліквідували російського воєнного злочинця Дмітрія Пєрвуху

Автомобіль із окупантом вибухнув.

У центрі Луганська ліквідували російського воєнного злочинця Дмітрія Пєрвуху
У Луганську ліквідували майора РФ Дмітрія Пєрвуху
Фото: Головне управління розвідки

18 жовтня близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот, у якому перебував російський воєнний злочинець майор Дмітрій Пєрвуха.

Про це інформує Головне управління розвідки.

"Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор пєрвуха дмітрій владіміровіч. Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений", – прокоментували у розвідці. 

Зазначається, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий  пункт постійної дислокації розташований у місті Новосібірск. 

На окупованих територіях України він обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Знищений автомобіль окупанта Пєрвухи у Луганську
Фото: Головне управління розвідки
Знищений автомобіль окупанта Пєрвухи у Луганську

На початку жовтня  у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, де перебував інший воєнний злочинець – "начальник фізичної  охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович. 

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