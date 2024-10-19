У центрі Луганська ліквідували російського воєнного злочинця Дмітрія Пєрвуху

18 жовтня близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот, у якому перебував російський воєнний злочинець майор Дмітрій Пєрвуха.

Про це інформує Головне управління розвідки.

"Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор пєрвуха дмітрій владіміровіч. Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений", – прокоментували у розвідці.

Зазначається, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосібірск.

На окупованих територіях України він обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Фото: Головне управління розвідки Знищений автомобіль окупанта Пєрвухи у Луганську

На початку жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, де перебував інший воєнний злочинець – "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.