З російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову", — Прокопенко

Під час обміну військовополоненими України з Росією 18 жовтня, з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову".

Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко.

"Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року", — пише Прокопенко.

Командир подякував військовим за стійкість та вірність Батьківщині.

"Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", — додає він.

За словами Прокопенка, обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях.

"У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову". Наше спільне завдання — повернути кожного", — додав він.

Денис Прокопенко подякував президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за роботу над поверненням полонених азовців додому.