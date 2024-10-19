Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

З російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову", — Прокопенко

У полоні РФ досі залишаються близько 900 бійців "Азову".

З російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову", — Прокопенко
повернення з російського полону бійців "Азову"
Фото: "АЗОВ" (Instagram)

Під час обміну військовополоненими України з Росією 18 жовтня, з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову".

Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко.

"Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року", — пише Прокопенко.

Командир подякував військовим за стійкість та вірність Батьківщині.

"Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", — додає він.

За словами Прокопенка, обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях.

"У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову". Наше спільне завдання — повернути кожного", — додав він.

Денис Прокопенко подякував президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за роботу над поверненням полонених азовців додому.

  • 18 жовтня між Україною та РФ відбувся 58-й обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових. "Особливістю" цього обміну є те, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані "вироки" та були "засуджені" в РФ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies