З російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову", — Прокопенко

Під час обміну військовополоненими України з Росією 18 жовтня, з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову".
Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко.
"Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року", — пише Прокопенко.
Командир подякував військовим за стійкість та вірність Батьківщині.
"Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", — додає він.
За словами Прокопенка, обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях.
"У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову". Наше спільне завдання — повернути кожного", — додав він.
Денис Прокопенко подякував президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за роботу над поверненням полонених азовців додому.
- 18 жовтня між Україною та РФ відбувся 58-й обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових. "Особливістю" цього обміну є те, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані "вироки" та були "засуджені" в РФ.