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Внаслідок російських атак на Херсонщині поранені дев'ятеро людей

Пошкоджено авто "швидкої", автобус та приватні автомобілі.

Внаслідок російських атак на Херсонщині поранені дев'ятеро людей
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу внаслідок російських ударів в Херсонській області поранень зазнали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Микільське, Одрадокам'янка, Осокорівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Мала Сейдеменуха, Ольгівка і Херсон.

"російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків", — ідеться у повідомленні.

Також росіяни пошкодили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

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