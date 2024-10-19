До кінця року на ТОТ Луганщини росіяни планують провести “інвентаризацію” нерухомості

До кінця 2024 року на ТОТ Луганської області російські загарбники планують провести “інвентаризацію” усієї нерухомості.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
“Головна ціль такої “кампанії” – виявити майно українців, які не поміняли громадянство, не отримали російський паспорт та не оформили його відповідно до кремлівського законодавства”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про щонайменше 100 тис. об’єктів, окупанти планують почати “інвентаризацію” зі Станично-Луганського району області.
В Центрі нацспротиву нагадали, що раніше спеціальний житловий фонд так званого “безхозного” житла колаборанти створили на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Його створюють з метою відібрати нерухомість у їх законних власників.