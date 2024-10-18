Російська окупаційна армія атакувала за день 12 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 18 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, протягом дня росіяни здійснили 78 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 126 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді вдарили дронами, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль “Газель”, мінометами та ракетами з вертольоту.

Хотінську громаду атакували дронами, КАБами та артилерією. Було поранено місцевого мешканця, який знаходився на той момент у автомобілі.

По Миропільській, Новослобідській, Середино-Будській та Свеській громадам били дронами, а Шалигинську та Дружбівську атакували з міномету.

Юнаківську громаду армія РФ обстрілювала мінометами, КАБами та дроном.

Краснопільську громаду окупанти атакували дронами та артилерією.

По Есманьській громаді загарбники били дроном, мінометом та артилерією, а по Білопільській - дронами.