З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича

З російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича.
Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на його батька, Олександра Буткевича.
Олександр Буткевич повідомив, що йому зателефонував Координаційний штаб та повідомив, що його сина обміняли внаслідок обміну військовополоненими. Максим Буткевич перебуває на території України.
Зазначається, що за російськими даними, обмін відбувався у форматі 95 на 95 полонених.
Посередницьку допомогу в обміні надали ОАЕ.
Що відомо про справу Максима Буткевича:
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В середині листопада повідомлялось, що з кінця серпня 2023 року немає інформації про те, де та в якому стані перебуває ув'язнений Росією журналіст-військовий Максим Буткевич.
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В березні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон.
- Згодом перший апеляційний суд загальної юрисдикції у Москві залишив вирок чинним.