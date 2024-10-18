Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
ГоловнаСуспільствоВійна

З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича

Він перебуває в Україні.

З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Максим Буткевич
Фото: Олег Шинкаренко

З російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича.

Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на його батька, Олександра Буткевича. 

Олександр Буткевич повідомив, що йому зателефонував Координаційний штаб та повідомив, що його сина обміняли внаслідок обміну військовополоненими. Максим Буткевич перебуває на території України. 

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що за російськими даними, обмін відбувався у форматі 95 на 95 полонених. 

Посередницьку допомогу в обміні надали ОАЕ. 

Що відомо про справу Максима Буткевича:

  • В середині листопада повідомлялось, що з кінця серпня 2023 року немає інформації про те, де та в якому стані перебуває ув'язнений Росією журналіст-військовий Максим Буткевич.

  • В березні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. 

  • Згодом перший апеляційний суд загальної юрисдикції у Москві залишив вирок чинним.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies