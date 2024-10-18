З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича

З російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича.

Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на його батька, Олександра Буткевича.

Олександр Буткевич повідомив, що йому зателефонував Координаційний штаб та повідомив, що його сина обміняли внаслідок обміну військовополоненими. Максим Буткевич перебуває на території України.

Зазначається, що за російськими даними, обмін відбувався у форматі 95 на 95 полонених.

Посередницьку допомогу в обміні надали ОАЕ.

Що відомо про справу Максима Буткевича: