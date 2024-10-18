У Покровську на Донеччині почали встановлювати "зуби дракона", — МВА

Міська військова адміністрація радить цивільному населенню евакуюватися з міста, у Покровську залишаються 12 тисяч людей.

Ситуація у місті Покровськ на Донеччині з кожним днем складніша. Місто почало готуватися до ймовірного вторгнення росіян, на вулицях почали встановлювати фортифікації.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"Бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде", — ідеться у повідомленні.

Наразі в місті досі залишаються 12 тисяч людей, серед яких — діти. Водночас, за інформацією голови Покровської МВА Сергія Добряка, 40% міста повністю без електрики.

У міській військовій адміністрації закликають жителів міста не зволікати та евакуюватися.