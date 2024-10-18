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Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги і проблему з далекобійною зброєю

До кінця листопада бригада, яка тренується та укомплектовується у Франції, буде в Україні.

Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги і проблему з далекобійною зброєю
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги партнерам під час своїх закордонних візитів.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

Щодо посилення української армії, то, за словами Зеленського, Франція випереджає інші держави термінах комплектування бригад.

«До кінця листопада бригада, яка тренується та укомплектовується у Франції, буде в Україні», - заявив глава держави.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон, як вважає Зеленський, працюватиме із партнерами над питанням вступу України в НАТО.

«Я думаю, що Франція буде підтримувати і вступ України в НАТО. Еммануель буде особисто це робити, і я думаю, що він буде працювати з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення», - додав український президент і заважив, що "ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були" на противагу скепсису німецької сторони у цьому питанні.

Питання далекобійності все ще не отримало повної підтримки серед союзників. 

«Складним досі є пункт щодо пакетів стримування – ракети далекобійного ураження ворога… Важливо, що країни-суб’єкти, які вирішують це питання, вони по-різному ставляться до цього питання і це дуже важливо. Тому що є країни, які ставляться до цього з позитивом», - зауважив Зеленський.

Він додав, що держави, які можуть вирішити питання далекобійності і підтримують Київ, почнуть вести перемовини з противниками, бо «ніхто наодинці не хоче ризикувати». «На жаль, країни-лідери ще не позбавились цього бажання все таки не зачиняти повністю двері з Російською Федерацією», - сказав глава держави.

Президент України також прокоментував переговори з лідерами балканських країн. Він зазначив, що Балкани розуміють - якщо Україна не вистоїть, то вони під високим ризиком, а не тільки країни Балтії. «Тому що Росія має там впливи», - додав Зеленський.

  • План перемоги, який український президент спочатку преджставив США, тоді - решті союзникам, а наостанок - у Верховній Раді - містить п'ять пунктів. Серед них - запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка та безпека.
  • Напередодні Зеленський відвідав саміт ЄС і засідання ради Україна-НАТО. Партнери знову заявили про підтримку Києва, але інформація про конкретні кроки, зокрема, щодо вступу в Альянс, від них не надходила.
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