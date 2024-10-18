"Білий Янгол" евакуйовував людей з Донеччини за допомогою приладів нічного бачення

Правоохоронці вивезли 75-річного чоловіка та чотирьох жінок віком від 60 до 70 років з Новоселидівки Донецької області.

Через активні бойові дії на території села Новоселидівка, групі "Білий Янгол" доводиться евакуйовувати людей вночі. Ризикуючи життям, правоохоронці врятували поранену жінку та п’ятьох жителів, які попросили вивезти їх з-під вогню.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Заявка на евакуацію надійшла до "білих янголів" вранці, але через запеклі бої заїхати до села вдалося лише під покровом темряви. Вилазка відбулася майже "наосліп", джерела світла не вмикали, використовували прилади нічного бачення", — ідеться у повідомленні.

"Білим янголам" вдалося вивезти 75-річного чоловіка та чотирьох жінок віком від 60 до 70 років. Людей розмістили в шелтері з подальшим переміщенням до Дніпропетровської області.

Також, з лінії фронту вдалося евакуювати важкопоранену жінку в критичному стані, яку доставили до лікарів.