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Ворог укріплює західне узбережжя Криму, — "АТЕШ"

Також окупанти виставили нові блокпости та проводять ретельні перевірки.

Ворог укріплює західне узбережжя Криму, — "АТЕШ"
Фото: АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються укріпити західне узбережжя.

Про це повідомляють у патризанському русі "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що рашисти судорожно намагаються укріпити західне узбережжя окупованого півострова", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають агенти партизанського руху, у районі Німецької Балки зафіксовані нові блокпости, окопи та сектори, перекриті колючим дротом. Окупанти все частіше зупиняють автомобілі та ретельно доглядають багажники й особисті речі у пошуках представників українського підпілля.

“Окупантам відомо, що наші агенти є серед них, у різних структурах, у тому числі силових. Це призводить до сильної напруги серед окупантів та їх помічників. Хочемо запевнити кримчан у тому, що терпіти беззаконня та репресії залишилося недовго”, – додали партизани.

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