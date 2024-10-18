Ворог укріплює західне узбережжя Криму, — "АТЕШ"

У тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються укріпити західне узбережжя.

Про це повідомляють у патризанському русі "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що рашисти судорожно намагаються укріпити західне узбережжя окупованого півострова", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають агенти партизанського руху, у районі Німецької Балки зафіксовані нові блокпости, окопи та сектори, перекриті колючим дротом. Окупанти все частіше зупиняють автомобілі та ретельно доглядають багажники й особисті речі у пошуках представників українського підпілля.

“Окупантам відомо, що наші агенти є серед них, у різних структурах, у тому числі силових. Це призводить до сильної напруги серед окупантів та їх помічників. Хочемо запевнити кримчан у тому, що терпіти беззаконня та репресії залишилося недовго”, – додали партизани.