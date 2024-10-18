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Канада надасть Україні 47 млн доларів військової допомоги

Цей пакет допомоги є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити в липні.

Канада надасть Україні 47 млн доларів військової допомоги
Міністр оборони Канади Білл Блер
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження, пише Reuters. 

Пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити в липні.

"Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їм досягти перемоги", – сказав Блер.

  • Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів військової допомоги.
  • Нещодавно Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах. За ці гроші профінансують найважливіші бюджетні видатки.
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