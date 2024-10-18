У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон

У Києві затримали 24-річного учасника “сходки кримінальних авторитетів”, які займались переправленням військовозобов’язаних через кордон, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний брав участь у зібраннях разом з 5 «кримінальними авторитетами», які у травні поточного року були затримані правоохоронними органами.

Учасники зібрань обговорювали питання переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України, забезпечуючи виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.

Упродовж червня 2022 – вересня 2023 років вони підшукали не менше 42 «клієнтів», від яких отримали по 5 тис. доларів США. Проте згодом «замовники» послуги зажадали повернення цих коштів через невиконання учасниками схеми зобов’язань з виготовлення документів. У зв’язку з цим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

Для врегулювання цієї конфліктної ситуації «замовникам» учасники злочинної групи звернулися до кількох «кримінальних авторитетів», один з яких був залучений як «третейський суддя» та організували злочинні зібрання (сходки).

Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участю «кримінальних авторитетів» та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.