Головне за ніч та ранок п’ятниці, 18 жовтня: атака дронів на Київ, 210 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 210 бойових зіткнень, бої на Куп’янському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, саміт лідерів країн ЄС у Брюсселі, Байден у Німеччині.

У ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ.).

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників, повідомляє командування Повітряних сил.

У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Загалом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1530 російських окупантів, 13 танків, 23 ворожі артсистеми. Росія вже втратила в Україні 675800 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили оборони збили всі ворожі безпілотники, що рухалися в бік столиці. Бойова робота в повітряному просторі Києва і поблизу нього тривала понад 4,5 години.

Інформації про руйнування і потерпілих в межах міста немає, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

"Минула ніч і для киян, і для більшості регіонів країни була знов неспокійна. Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України", – прокоментував він.

За даними аналітиків Deep State, російська армія просунулася в Часовому Яру.

Також ворог мав просування у Максимільянівці та поблизу Цукуриного. Усі ці населені пункти належать до Донецької області, але останні два – в Покровському районі, а Часів Яр – у Бахмутському.

Днем раніше, 16 жовтня, аналітики повідомили, що захисникам вдалося відновити становище біля Липців Харківської області. А ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки.

Президент США Джо Байден пізно ввечері у четвер прибув до Берліна, де в нього запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства.

Як пише Reuters, головною темою переговорів з Олафом Шольцем, Емманюелем Макроном та Кіром Стармером буде "ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни та як союзники можуть найефективніше допомогти Україні".

Перед цим Байден також зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Цей державний візит до Німеччини є першим для усіх президентів Сполучених Штатів аж з 1985 року, коли ще до об'єднання країни її відвідав Рональд Рейган.

Приїзду Байдена у Берліні очікували ще минулого тижня, проте через ситуацію з ураганом "Мілтон" господар Білого дому змінив плани. Окрім дати, зазнала коригувань і програма візиту: з неї прибрали зустріч у форматі "Рамштайн", на якій мав бути присутній і Президент України Володимир Зеленський, а сама поїздка була суттєво скорочена – у Німеччині Байден проведе менше однієї доби.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час участі у подкасті консервативного політичного коментатора Патріка Бет-Девіда заявив, що Президент України Володимир Зеленський, так само як Джо Байден, мав не допустити російського вторгнення в нашу державу.

Це була єдина нова теза колишнього господаря Білого дому про війну в Україні. Здебільшого Трамп повторював суперечливі заяви, які вже лунали від нього під час виборчої кампанії.

Подробиці – в новині.

Рішення лідерів країн ЄС на саміті у Брюсселі містять невтішні новини для Грузії: у Євросоюзі заявили про фактичну зупинку процесу приєднання держави до блоку.

Як стверджується в підсумковому документі засідання Євроради, "курс дій нинішньої влади ставить під загрозу європейський шлях Грузії". ЄС закликає Тбілісі "провести демократичні, всеосяжні та стійкі реформи".

Водночас в ЄС покладають великі надії на зміну позиції Грузії – зокрема завдяки "вільним та справедливим парламентським виборам". Владу закликають допустити до виборчого процесу міжнародних та національних спостерігачів, а також не чинити тиск на незалежні ЗМІ.

Парламентські вибори у Грузії мають відбутися 26 жовтня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!