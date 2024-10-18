Єврокомісію просять терміново напрацювати закон, що допоможе прискорити повернення додому нелегальних мігрантів

Із 484 тисяч негромадян ЄС, яким було наказано залишити ЄС минулого року, лише 20% повернулися додому.

Лідери Європейського Союзу погодилися використовувати всі свої важелі впливу, зокрема торгівлю, допомогу в розвитку та візову політику, щоб прискорити повернення мігрантів, які нелегально в'їжджають до блоку, пише Reuters.

Політики попросили Європейську комісію терміново розробити відповідний закон.

“Імміграція є вкрай чутливою темою у більшості з 27 держав-членів блоку, навіть незважаючи на те, що нелегальні мігранти, які прибули до Європи минулого року, склали третину від 1 мільйона, зафіксованої під час кризи у 2015 році, і цього року їхня кількість ще більше скоротилося”, ‒ зазначає видання.

Із 484 тисяч негромадян ЄС, яким було наказано залишити ЄС минулого року, лише 20% повернулися додому. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Комісія працює над покращенням цього показника і незабаром представить закон, який вирішуватиме цю проблему.

Лідери також підтримали план Польщі щодо тимчасового призупинення прийому заявок на надання притулку від мігрантів, яких Білорусь і Росія “штовхають” через східний кордон країни.

Хоча багато неурядових організацій кажуть, що рішення про відмову в проханні про надання притулку є порушенням Хартії основних прав ЄС, фон дер Ляєн заявила, що це законно як тимчасова відповідь на гібридну атаку Мінська та Москви.

“Не можна дозволити Росії та Білорусі зловживати нашими цінностями, включно з правом на притулок, і підривати наші демократії. Європейська рада висловлює солідарність з Польщею... Виняткові ситуації вимагають відповідних заходів”, ‒ йдеться у висновках євролідерів.

У липні Фінляндія, яка зіткнулася з подібною проблемою з боку мігрантів на кордоні з Москвою, також призупинила прийом заяв про надання притулку.

Лідери ЄС також обговорили створення “центрів повернення” в країнах за межами ЄС, де мігранти, чиї пропозиції про надання притулку в ЄС було відхилено, могли чекати депортації до рідної країни, за умови, що їх туди повертатимуть безпечно. Фон дер Ляєн сказала, що обговорення того, як організувати такі центри, все ще триває. Потрібно визначити, яку третю країну можна вважати безпечною, скільки часу мігрантів можна тримати в хабі та що робити, якщо повернення на батьківщину неможливе.