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Білий дім оприлюднив подробиці переговорів Байдена і Шольца

Лідери скоординували, зокрема, підтримку України.

Білий дім оприлюднив подробиці переговорів Байдена і Шольца
Джо Байден і Олаф Шольц у Берліні, 18 жовтня 2024
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як ідеться на сайті Білого дому, лідери обговорили американсько-німецькі відносини, а також скоординували підтримку України у її обороні від російської агресії. На зустрічі йшлося і про збільшення інвестицій Німеччини у колективну оборону НАТО.

Також Байден і Шольц обговорили боротьбу з антисемітизмом і ситуацію на Близькому Сході.

Шольц на своїй сторінці у соцмережі Х охарактеризував візит Байдена як "потужний сигнал нашої трансатлантичної єдності та нашої дружби".

  • Президент США пізно ввечері у четвер прибув до Берліна, де в нього запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства.
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