Білий дім оприлюднив подробиці переговорів Байдена і Шольца

Президент США Джозеф Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Як ідеться на сайті Білого дому, лідери обговорили американсько-німецькі відносини, а також скоординували підтримку України у її обороні від російської агресії. На зустрічі йшлося і про збільшення інвестицій Німеччини у колективну оборону НАТО.
Також Байден і Шольц обговорили боротьбу з антисемітизмом і ситуацію на Близькому Сході.
Шольц на своїй сторінці у соцмережі Х охарактеризував візит Байдена як "потужний сигнал нашої трансатлантичної єдності та нашої дружби".
Your visit is a strong signal of our transatlantic unity, and of our friendship.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 18, 2024
Together we stand up for the sovereignty and integrity of Ukraine.
For a strong NATO that defends every square inch of its territory.
For the basic principles of a free world.
Thank you, Joe. pic.twitter.com/EixA8C44FJ
- Президент США пізно ввечері у четвер прибув до Берліна, де в нього запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства.