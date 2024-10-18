Білий дім оприлюднив подробиці переговорів Байдена і Шольца

Джо Байден і Олаф Шольц у Берліні, 18 жовтня 2024

Президент США Джозеф Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як ідеться на сайті Білого дому, лідери обговорили американсько-німецькі відносини, а також скоординували підтримку України у її обороні від російської агресії. На зустрічі йшлося і про збільшення інвестицій Німеччини у колективну оборону НАТО.

Також Байден і Шольц обговорили боротьбу з антисемітизмом і ситуацію на Близькому Сході.

Шольц на своїй сторінці у соцмережі Х охарактеризував візит Байдена як "потужний сигнал нашої трансатлантичної єдності та нашої дружби".

Your visit is a strong signal of our transatlantic unity, and of our friendship.



Together we stand up for the sovereignty and integrity of Ukraine.



For a strong NATO that defends every square inch of its territory.



For the basic principles of a free world.



Thank you, Joe. pic.twitter.com/EixA8C44FJ — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 18, 2024