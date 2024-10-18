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Міністр закордонних справ Франції відвідає Україну цими вихідними

Жан-Ноель Барро переконаний у тому, що  капітуляція України перед Росією неприпустима.

Міністр закордонних справ Франції відвідає Україну цими вихідними
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Києву.  

Про це повідомляє Le Monde.

"Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні", - сказав міністр.

Він наголосив, що в Україні відбувається гуманітарна катастрофа. Також відзначив  трагічну долю дітей, викрадених і депортованих російськими військовими.

Барро додав, що, як і його попередники, він твердо переконаний у тому, що  капітуляція України перед Росією неприпустима.

 

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