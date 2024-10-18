Міністр закордонних справ Франції відвідає Україну цими вихідними

Жан-Ноель Барро переконаний у тому, що капітуляція України перед Росією неприпустима.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Києву.

Про це повідомляє Le Monde.

"Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні", - сказав міністр.

Він наголосив, що в Україні відбувається гуманітарна катастрофа. Також відзначив трагічну долю дітей, викрадених і депортованих російськими військовими.

Барро додав, що, як і його попередники, він твердо переконаний у тому, що капітуляція України перед Росією неприпустима.