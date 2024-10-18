Міністр закордонних справ Франції відвідає Україну цими вихідними

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Києву.
Про це повідомляє Le Monde.
"Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні", - сказав міністр.
Він наголосив, що в Україні відбувається гуманітарна катастрофа. Також відзначив трагічну долю дітей, викрадених і депортованих російськими військовими.
Барро додав, що, як і його попередники, він твердо переконаний у тому, що капітуляція України перед Росією неприпустима.
- Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше. Рішення про виділення до 3 млрд євро на допомогу Україні у 2024 році було закріплено у двосторонній безпековій угоді між Києвом і Парижем, яку президенти Володимир Зеленський і Еммануель Макрон підписали в лютому 2024 року.