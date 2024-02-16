В 2024 році Франція надасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги

Крім того, Франція підтверджує, що майбутній вступ України до НАТО зробить внесок у мир і стабільність в усій Європі.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон підписали в Парижі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Це третя подібна угода на виконання Спільної декларації G7.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зауважив, що безпекова угода з Францією має ряд своїх конкурентних переваг:

закріплені конкретні обсяги підтримки – у 2024 році Франція надасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги, підтримка триватиме 10 років;

чітка підтримка членства України в НАТО: Франція підтверджує, що майбутній вступ України до НАТО зробить внесок у мир і стабільність в усій Європі;

основними складовими безпекових зобов’язань Франції є: всебічна допомога Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності, підтримка економічного відновлення та відбудови, запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку РФ; а також підтримка інтеграції України до ЄС і НАТО;

передбачена співпраця у сфері інформаційної та кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, співробітництву у сфері розвідки і контррозвідки, а також протидії оргзлочинності;

зафіксуваний механізм екстрених консультацій та належного реагування впродовж 24 годин у разі можливого майбутнього збройного нападу РФ;

передбачено надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет, але не обмежуючись, ППО, артилерії, далекобійним засобам ураження, бронетехніці, спроможностям повітряних сил та іншим критично важливим спроможностям. Особливу увагу варто звернути саме на далекобійну зброю та бойову авіацію;

співробітництво у сфері ОПК передбачає сприяння Франції у розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва для виготовлення пріоритетних видів озброєння і боєприпасів;

передбачені механізм компенсації збитків, завданих російською агресією, використання запорожених російських активів, а також окремий санкційний блок, де передбачені санкції не лише проти РФ, але й інших держав-агресорів;

притягнення РФ до відповідальності передбачає підтримку роботи Офісу Генпрокурора та МКС, а також участь в роботі Core Group щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Що передувало